Для утверждения сертификатов на поставки в ЕС предусмотрели электронный формат

Минсельхоз внес изменения в порядок утверждения сертификата на уловы и продукцию них, поставляемые в страны Евросоюза. Предусмотрена возможность подачи заявления в электронной форме.

Министерство сельского хозяйства РФ внесло изменения в порядок заполнения и утверждения сертификата на улов водных биоресурсов. Такой документ используется для поставок в ЕС.

Предусматривается, что заявление на утверждение сертификата может подаваться в теруправление Росрыболовства в письменном виде непосредственно экспортером или по почте. Также можно направить обращение в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом оговариваются сроки утверждения. Это 14 дней со дня регистрации заявления — если документы поступили в письменном виде. Если документы поданы в электронном формате, то срок составляет не более пяти будних дней.

Приказ вступит в силу с 5 декабря, за исключением положения о сроках утверждения в случае подачи документов в электронной форме — оно заработает с 1 мая 2022 г.

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