Юрий Трутнев предложил Китаю подумать над «зелеными коридорами»

Вице-премьер — полпред президента Юрий Трутнев предложил китайской стороне рассмотреть использование «зеленых коридоров» в пунктах пропуска.

Межсессионная встреча Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока КНР прошла в режиме видеоконференцсвязи. С российской стороны комиссию возглавляет вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, с китайской — заместитель премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

Одной из тем стали вопросы перевозок грузов через российско-китайские пограничные переходы, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства. По мнению Юрия Трутнева, необходимо внедрять новые механизмы, чтобы улучшать взаимодействие двух стран. Он предложил китайской стороне рассмотреть во взаимодействии с Россией применение механизма «зеленых коридоров», позволяющих оптимизировать санитарно-карантинный режим пропуска грузов.

Как отметил вице-премьер — полпред, Китай является основным экономическим партнером России на Дальнем Востоке. «Объем торговых отношений между нашими странами растет. Товарооборот Дальнего Востока с Китаем за девять месяцев 2021 года составил 9,5 млрд долларов США. Рост на 17,2%», — рассказал он.

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