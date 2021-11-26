Россия и Гренландия попробуют электронный обмен данными об уловах

Гренландия уведомила об изменении сроков подачи отчетности российскими судами, которые ведут промысел в ее рыболовной зоне. Стороны договорились о тестировании в 2022 г. электронного обмена данными.

Вопросы организации промысла обсуждались на 30-х российско-гренландских консультациях о взаимных отношениях в области рыболовства в Копенгагене.

В ходе переговоров гренландская сторона уведомила об изменении сроков подачи отчетности российскими судами, добывающих водные биоресурсы в рыболовной зоне Гренландии. «С 1 февраля 2022 года российские суда будут передавать рапорты ежедневно, вместо одного раза в неделю», — рассказали Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

«В связи с этим мы предложили рассмотреть вопрос о подготовке и подписании двустороннего протокола по электронному обмену данными и перейти к тестированию на виртуальных судах в 2022 году. Гренландия поддержала эту инициативу», — отметил врио начальника ЦСМС Александр Михайлов.

Представители российской и гренландской сторон определили на предстоящий год квоты вылова палтуса, окуня, трески и пикши.

Рассматривалось состояние сырьевых ресурсов Баренцева моря и районов Восточной и Западной Гренландии. Также стороны обменялись статистическими данными об уловах в исключительной экономзоне России и рыболовной зоне Гренландии. Делегаты подтвердили технические меры регулирования промысла и единые переводные коэффициенты рыбной продукции.

Стороны также обсудили выполнение в 2021 г. положений согласованного протокола договоренностей по вопросам, относящимся к системе спутникового слежения за промысловыми судами, и договорились продлить срок его действия на 2022 г.

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