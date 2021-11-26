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Снаряжение спасенного аквалангиста. Фото пресс-службы нацпарка «Земля леопарда»

Заплыв в заповедные воды Приморья чуть не кончился трагически

Инспекторы Дальневосточного морского заповедника спасли водолаза, который провел в холодной воде около четырех часов. Предположительно, мужчину высадили с браконьерского катера для незаконного промысла.

Замерзающего в море аквалангиста в полном снаряжении обнаружили на восточном участке заповедника у необитаемого острова Де-Ливрон. В сумерках мужчина привлек внимание инспекторов громким криком, а на борту рассказал, что в акваторию ООПТ его принесло течением.

«Вместе с тем перед встречей с водолазом инспекторы видели в окрестностях огни катера, который скрылся при их приближении. Это дало возможность предположить, что в действительности водолаз был высажен в заповеднике для добычи морепродуктов, но по некой причине не был поднят обратно на борт в условленное время. Позже браконьеры на катере, вероятно, пытались отыскать водолаза, но были спугнуты инспекторами», — рассказали Fishnews в пресс-службе нацпарка «Земля леопарда» (в его ведении находится заповедник).

Дайвер пробыл в холодной воде около четырех часов. С учетом наступления темноты и при затруднении поисков мужчина мог быть вынужден провести всю ночь на необитаемом острове при минусовой температуре, отметили в пресс-службе. Инспекторы доставили водолаза на кордон в теплое помещение. Там и был составлен протокол о нарушении режима заповедника.

Мужчине оказали доврачебную помощь и в удовлетворительном состоянии отправили к месту жительства в пгт Славянка.

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Fishnews

  • Снаряжение спасенного аквалангиста. Фото пресс-службы нацпарка «Земля леопарда»
  • Снаряжение спасенного аквалангиста. Фото пресс-службы нацпарка «Земля леопарда»
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