23 октября 2019 года

Дальневосточный морской заповедник переходит «под крыло» Минприроды

Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник переходит из ведения Минобрнауки к Минприроды. Аналогично подведомственность сменит Уссурийский государственный природный заповедник имени В.Л. Комарова.

Дальневосточный морской заповедник расположен на территории Хасанского района Приморья и на острове Попова в Первомайском районе Владивостокского городского округа. Площадь ООПТ составляет более 64,3 тыс. га, в том числе 63 тыс. га акватории в заливе Петра Великого. К основным объектам охраны относятся дальневосточный трепанг, камчатский краб, гигантский осьминог.

Уссурийский заповедник находится в Уссурийском городском округе и Шкотовском районе Приморского края. В реках охраняемой территории обитают, в частности, сима и мальма.

Как сообщает корреспондент Fishnews, эти ООПТ передаются Минприроды в соответствии с распоряжением правительства РФ от 18 октября 2019 г. № 2467. Министерство должно обеспечить режим особой охраны обеих ООПТ, «исключающий любую деятельность, противоречащую целям и задачам указанных заповедников».

Имущество заповедников закрепят за находящимся в ведении Минприроды ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» имени Н.Н. Воронцова».

Fishnews