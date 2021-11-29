Участки под марифермы вблизи Сочи выставили на торги

Объявлен аукцион на два морских участка под индустриальную аквакультуру в Краснодарском крае у побережья Сочи. Заявки принимаются до 27 декабря.

Организатор торгов — Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью 306 га и 189 га расположены вблизи микрорайона Хоста Сочинского городского округа. Стартовые цены лотов — 3,8 млн и 2,4 млн рублей.

Аукцион предполагается провести 29 декабря в Ростове-на-Дону. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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