Рыбоводы встретят весну с обновленными правилами отчетности

Минсельхоз обновил порядок предоставления отчетности об объемах выпуска и изъятия объектов аквакультуры, документ вступит в силу с марта. Правила распространятся на рыбоводство в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

Новый порядок предоставления отчетности утвержден приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 6 октября 2021 г. № 691. Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе учтены июньские изменения законодательства — прописанные особенности использования для рыбоводства прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

Порядок будет определять процедуру предоставления отчетности не только для рыбоводных хозяйств, имеющих в пользовании участки, но и для хозяйств, осуществляющих прудовую аквакультуру в прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией площадью не более 200 га, на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Правила придут на смену нынешним с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 марта 2028 г.

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