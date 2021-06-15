Рыбоводным прудам обновили регулирование

В законодательстве закрепили особенности использования для рыбоводства прудов, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках. Соответствующие изменения внесены в закон об аквакультуре, Водный и Земельный кодексы и другие нормативные документы.

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 163, вносящий изменения в ФЗ «Об аквакультуре» и другие законодательные акты, которые регулируют деятельность рыбоводных хозяйств.

В частности, закон разрешает заниматься прудовым рыбоводством на прудах площадью до 200 гектаров, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем. Для этого рыбоводам необходимо получить решение о предоставлении водных объектов в пользование.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на тех же условиях можно эксплуатировать пруды с акваторией более 200 гектаров, если они построены до 1980 г.

Закон уточняет и состав земель водного фонда. Если водные объекты полностью находятся в пределах земель сельскохозяйственного назначения и (или) земель других категорий, то к категории земель водного фонда они не относятся.

Расширяется перечень видов рыбохозяйственной мелиорации. Теперь к ним относится строительство каналов-рыбоходов, расчистка проток, устьев и русел рек, водопроводящих и сбросных каналов, а также выпуск растительноядных рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения.

Кроме того, закон устанавливает требования по регистрации ремонтно-маточных стад осетровых в специальном реестре.

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