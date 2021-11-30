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Проект закона о втором этапе инвестиционных квот и новым аукционам размещен для оценки регулирующего воздействия

Законопроект по инвестквотам и аукционам вышел на обсуждение

Проект закона о втором этапе инвестиционных квот и новым аукционам размещен для оценки регулирующего воздействия. Таким образом, документ постепенно движется к принятию.

Минсельхоз разместил законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи водных биоресурсов» для прохождения процедуры оценки регулирующего воздействия.

Планируется ввести три новых вида квот. Это квоты добычи на инвестиционные цели, 2 этап; квоты вылова крабов в инвестиционных целях, 2 этап, квоты добычи моллюсков в инвестиционных целях.

Принцип распределения квот вылова крабов теперь власти собираются распространить и на другие объекты промысла. Согласно законопроекту, это будут морские гребешки, трубачи, серые и черные морские ежи и трепанги. Договоры на доли квот вылова этих видов водных биоресурсов в инвестцелях будут заключаться по результатам аукционов. Победители торгов должны будут построить объекты в России.

Что это будут за инвестпроекты, не уточняется. Как и в случае с крабами, перечень объектов, требования к ним установит правительство. Право на вылов будет предоставляться на 15 лет, сообщает корреспондент Fishnews. При этом пока остается принцип: «покупаем доли квот и ловим».

Предполагается запустить второй этап аукционов с инвестиционными обязательствами по крабовым квотам. Первые такие торги состоялись в 2019 г. Здесь также правительство может менять список объектов, которые должны будут построить получатели права на промысел.

Власти посчитали успешной и решили продолжить программу инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне. На это планируется пустить еще 20% разрешенных для освоения объемов, плюс 4% пойдет на компенсацию участникам первого этапа инвестиционных квот. При этом на втором этапе предполагается больше объемов направить на стимулирование строительства береговых объектов.

Предполагается, что закон вступит в силу через десять дней после дня официального опубликования. Второй этап крабовых аукционов и аукционы с инвестобязательствами по другим ценным объектам, а также второй этап инвестквот под флот планируется запустить с 2023 г.

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