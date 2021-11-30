Новости
Новый подход к утилизации товаров и упаковки может увеличить затраты производителей продуктов питания в десятки раз

Экосбор многократно увеличит затраты рыбников

Новый подход к утилизации товаров и упаковки может увеличить затраты производителей продуктов питания в десятки раз. По оценке Рыбного союза, пересмотр методики расчетов экосбора может стоить рыбной отрасли более 40 млрд рублей в год.

Цены на продукты питания и напитки могут вырасти из-за повышения затрат производителей на уплату экосбора. Новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП), которую правительство хочет ввести уже с 2022 г., обязывает предприятия утилизировать 100% упаковки либо платить по повышенным ставкам. При этом в целом по стране уровень сбора и переработки отходов не превышает 7%.

По оценкам крупнейших отраслевых ассоциаций, высказанным на расширенном заседании рабочей группы по РОП комитета по экологии и природопользованию РСПП, для разных категорий продуктов питания экосбор увеличится в диапазоне от 4 до 56 раз.

Текущий уровень эконагрузки при производстве рыбной продукции — примерно 0,86 рубля на килограмм, рассказали Fishnews в Рыбном союзе. Однако после повышения норматива утилизации до 100% она может составить уже 57,12 рублей на килограмм.

«Общая нагрузка на отрасль предположительно вырастет с текущих 0,67 млрд рублей до 44,02 млрд рублей — это составляет около 6% от оборота отрасли», — отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

В отраслевом объединении уточнили, что расчеты производились на основе данных Росстата о себестоимости и средней прибыли с килограмма рыбопродукции всех видов. Кроме того, использовались предоставленные экспертами прогнозные ставки, которые определялись исходя из суммы общего экосбора и затрат на утилизацию, включая транспортировку, сортировку, первичную обработку и производство нового продукта. При расчете нагрузки на отрасль в целом также был взят усредненный объем годового производства — 770 тыс. тонн.

Рост себестоимости продукции производители будет вынуждены отражать в ценах. Участники заседания выразили опасения, что увеличение цены товара на полке приведет к снижению потребительского спроса и падению объемов продаж.

Рабочая группа считает, что необходимо изменить как норматив утилизации упаковки, так и механизм применения двойного коэффициента по экосбору. Кроме того, бизнес подчеркивает важность соблюдения всех процедур по оценке регулирующего воздействия при принятии правительством подобных решений.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: РСППправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.