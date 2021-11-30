Экосбор многократно увеличит затраты рыбников

Новый подход к утилизации товаров и упаковки может увеличить затраты производителей продуктов питания в десятки раз. По оценке Рыбного союза, пересмотр методики расчетов экосбора может стоить рыбной отрасли более 40 млрд рублей в год.

Цены на продукты питания и напитки могут вырасти из-за повышения затрат производителей на уплату экосбора. Новая концепция расширенной ответственности производителя (РОП), которую правительство хочет ввести уже с 2022 г., обязывает предприятия утилизировать 100% упаковки либо платить по повышенным ставкам. При этом в целом по стране уровень сбора и переработки отходов не превышает 7%.

По оценкам крупнейших отраслевых ассоциаций, высказанным на расширенном заседании рабочей группы по РОП комитета по экологии и природопользованию РСПП, для разных категорий продуктов питания экосбор увеличится в диапазоне от 4 до 56 раз.

Текущий уровень эконагрузки при производстве рыбной продукции — примерно 0,86 рубля на килограмм, рассказали Fishnews в Рыбном союзе. Однако после повышения норматива утилизации до 100% она может составить уже 57,12 рублей на килограмм.

«Общая нагрузка на отрасль предположительно вырастет с текущих 0,67 млрд рублей до 44,02 млрд рублей — это составляет около 6% от оборота отрасли», — отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

В отраслевом объединении уточнили, что расчеты производились на основе данных Росстата о себестоимости и средней прибыли с килограмма рыбопродукции всех видов. Кроме того, использовались предоставленные экспертами прогнозные ставки, которые определялись исходя из суммы общего экосбора и затрат на утилизацию, включая транспортировку, сортировку, первичную обработку и производство нового продукта. При расчете нагрузки на отрасль в целом также был взят усредненный объем годового производства — 770 тыс. тонн.

Рост себестоимости продукции производители будет вынуждены отражать в ценах. Участники заседания выразили опасения, что увеличение цены товара на полке приведет к снижению потребительского спроса и падению объемов продаж.

Рабочая группа считает, что необходимо изменить как норматив утилизации упаковки, так и механизм применения двойного коэффициента по экосбору. Кроме того, бизнес подчеркивает важность соблюдения всех процедур по оценке регулирующего воздействия при принятии правительством подобных решений.

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