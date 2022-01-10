Закон отказался от рыбоохранных зон

С нового года вступили в силу изменения законодательства об упразднении рыбоохранных зон. При этом в законе о рыболовстве закреплены особенности режима рыбохозяйственных заповедных зон.

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 445 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу с 1 января 2022 г.

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в марте. Поправки были разработаны для совершенствования правового регулирования зон с особыми условиями использования территорий в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, объясняли разработчики. При этом отмечалось, что нужно упразднить режим рыбоохранных зон для исключения дублирующих требований на таких территориях и в водоохранных зонах, предусмотренных статьей 65 Водного кодекса.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из федерального закона о рыболовстве исключена статья о рыбоохранных зонах. При этом в новой редакции изложена статья, посвященная рыбохозяйственным заповедным зонам. По новому закону, РХЗЗ могут быть объявлены водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов.

В таких зонах устанавливается особый режим хозяйственной и другой деятельности. Закон предусматривает виды деятельности, которые могут быть запрещены либо ограничены в РХЗЗ. Это, например, разведка и добыча полезных ископаемых, сплав древесины, транспортировка углеводородов, строительство гидроэлектростанций, сброс в водный объект сточных вод, рубка лесных насаждений, движение и стоянка транспорта (кроме спецсредств), выпас скота.

Запрет может быть полный или частичный, постоянный либо временный.

Особые условия оговорены для береговых охранных полос, заповедных зон, водоохранных зон водных объектов рыбохозяйственного назначения, которые созданы до дня вступления в силу закона о рыболовстве, рыбоохранных зон, установленных до 1 января 2022 г., и водного объекта или его части, к которым прилегают такие зоны. До 1 января 2025 г. они признаются рыбохозяйственными заповедными зонами в случае и порядке, предусмотренных федеральным ведомством в области рыболовства. Как заявлено, такое решение принято для сбережения ресурсной базы.

В отношении Байкала устанавливаются рыбохозяйственные заповедные зоны, а не рыбоохранные зоны. Таким образом, отмена института рыбоохранных зон не ослабит природоохранный режим озера, отмечали законодатели.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews