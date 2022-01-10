Российская рыба пробует рынок Вьетнама

Список российских предприятий, имеющих право поставлять рыбопродукцию и морепродукты во Вьетнам, вновь пополнился. Это помогает диверсифицировать поставки сырья, отметили в Россельхознадзоре.

В конце декабря департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития страны утвердил еще 39 российских поставщиков рыбопродукции на вьетнамский рынок.

За 2021 г. право поставлять непереработанную рыбу на внутренний рынок республики получили 65 предприятий из РФ, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Сейчас на сайте вьетнамского департамента опубликован список по данным на 6 января 2022 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В Россельхознадзоре отметили, что пополнение перечня позволяет диверсифицировать экспорт отечественной непереработанной рыбопродукции, и пообещали продолжить работу в этом направлении.

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