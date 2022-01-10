В рыбной отрасли запланировали цифровую трансформацию

Правительство определило планы по цифровой трансформации в АПК и рыбном хозяйстве. Среди намеченных задач — обеспечить на промысловых судах электронные весы и камеры для передачи информации в режиме реального времени.

Правительство утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ до 2030 г. (распоряжение от 29 декабря 2021 г. № 3971).

«Цифровые перемены» должны обеспечить внедрение в АПК и рыбной отрасли интернета вещей, цифровых двойников, беспилотников, технологий учета промысловой деятельности (для рыбацких судов).

Современные технологии должны применяться как в рамках госуправления, так и для повышения эффективности производства и сбыта предприятий, говорится в документе.

Так, в 2030 г. планируется создать единую цифровую платформу агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов: здесь должны собираться отраслевые показатели. К этому же сроку должен быть создан Ситуационный цифровой центр Росрыболовства и Минсельхоза.

В 2024 г. на 50%, а в 2030 г. на 100% предполагается обеспечить возможность оказания господдержки предприятиям АПК и рыбной отрасли в цифровом формате, сообщает корреспондент Fishnews.

Полностью на современные технологии должно перейти предоставление госуслуг в рамках полномочий Минсельхоза и Росрыболовства.

На 100% в новом десятилетии должна быть обеспечена прослеживаемость оборота животноводческой продукции.

50% субъектов малого бизнеса в АПК и рыбном хозяйстве в 2030 г. должны иметь доступ к цифровым каналам сбыта.

Половина рыбопромысловых судов к этому времени должна быть оснащена электронными весами и камерами с передачей информации в режиме реального времени.

На 100% надлежит обеспечить покрытие мониторинга рыбопромысловой деятельности в режиме, приближенном к реальному времени.

При воплощении стратегии в жизнь планируется использовать радиоэлектронику российского происхождения. Вложения в отечественные решения в сфере информационных технологий должны вырасти в четыре раза.

Среди задач перехода на цифровые технологии заявлены повышение доступности продукции АПК и рыбного хозяйства, снижение ее себестоимости. Должны сократиться бумажный документооборот и сроки предоставления госуслуг, обеспечиваться достоверность и полнота данных о ситуации в отраслях, сократиться незаконный оборот продукции.

Ведомством, ответственным за координацию реализации стратегии, назначено Министерство сельского хозяйства РФ.

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