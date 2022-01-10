Трепанговых браконьеров в Приморье ловят на дорогах

На юге Приморского края в ходе проверок автомобилей полиция выявила сразу два факта перевозки свежевыловленного трепанга. Возбуждены уголовные дела о браконьерстве.

В первом случае сотрудники ДПС обнаружили в багажнике автомобиля 479 особей свежевыловленного трепанга. Во втором — два комплекта водолазного снаряжения и пластиковую тару с 380 «морскими огурцами», рассказали Fishnews в пресс-службе краевого МВД.

Подозреваемыми стали трое жителей прибрежных поселков — Дуная и Южно-Морского. Изъятый трепанг выпущен в естественную среду обитания, отметили в пресс-службе.

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