Курировать диалог в рыбном хозяйстве с КНДР будет Михаил Иваник

Правительство назначило нового представителя России в смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства с КНДР. Отвечать за взаимодействие будет замглавы Росрыболовства Михаил Иваник.

«Назначить заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Иваника М.С. представителем Российской Федерации в Российско-Корейской (КНДР) смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, освободив от указанных обязанностей Фомина А.В.», — говорится в распоряжении правительства от 29 декабря 2021 г. № 3958.

Также, сообщает корреспондент Fishnews, правительство распорядилось указать новую должность заместителя представителя России в смешанной комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства с КНДР Сергея Симакова — начальник управления флота, портов и международного сотрудничества Росрыболовства.

Напомним, что комиссия создана для реализации межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 6 мая 1987 г.

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