Эксперты работают над мерами спасения морских зверей

Одна из проблем освобождения морских млекопитающих, запутавшихся в мусоре, — препараты для обездвиживания животных. Сейчас готовится специальный алгоритм действий по спасению зверей, рассказали власти Камчатского края.

Для спасения морских млекопитающих, запутавшихся в мусоре, создана межрегиональная группа Камчатского края и Сахалинской области. В ее состав вошли представители региональных министерств, Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, особо охраняемых природных территорий, научно-исследовательских институтов, вузов, ветслужб, а также международных и российских организаций, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

Для проведения спасательных работ по освобождению «краснокнижных» сивучей от пластика необходимо обездвижить животное.

«Проблема заключается в том, что все доступные в РФ препараты не обладают избирательным действием, то есть животное после введения наркоза «отключается» полностью. Такие препараты и соответствующий опыт работы есть в США, где для оказания помощи используется комбинация препаратов, которые не угнетают спонтанное дыхание и тем самым не позволяют животному утонуть, если оно сошло в воду после инъекции. После оказания помощи животному вводят антидот из смеси препаратов, часть из которых внесена в список психотропных веществ. Оборот таких веществ в РФ ограничен. В настоящее время помощь сивучам оказывается с применением механических приспособлений и медикаментов, доступных в России», — отметил министр природных ресурсов и экологии Камчатки Алексей Кумарьков.

По информации пресс-службы, сейчас разрабатывается алгоритм действий по освобождению сивучей от пластикового мусора с привлечением российских и международных экспертов, Росприроднадзора, МЧС, общественных организаций.

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