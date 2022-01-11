Штрафы за валютные нарушения стало удобнее оплачивать

Федеральная налоговая служба сообщила о возможности онлайн-оплаты штрафов за валютные правонарушения. Для этого предлагается использовать сервис личных кабинетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц на сайте ведомства.

Уведомления о направлении документов по административному производству будут поступать в личные кабинеты, сообщили Fishnews в пресс-службе ФНС. Нарушением считается, например, если налогоплательщик забыл представить отчет о движении средств на зарубежных счетах, вообще не уведомил об их существовании или провел незаконную валютную операцию.

В случае привлечения к административной ответственности за нарушения валютного законодательства административный штраф можно оплатить в личном кабинете по аналогии с оплатой налогов, отметили в ведомстве.

Разъяснения по вопросам законодательства о валютном регулировании и валютном контроле размещены на главной странице сайта ФНС России в разделе «Часто задаваемые вопросы».

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