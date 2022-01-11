Любительская рыбалка на Камчатке обернулась кровавой драмой

В Усть-Большерецком районе Камчатского края любительская рыбалка в новогодние выходные завершилась стрельбой. В результате один человек погиб, другой был ранен.

Вечером 8 января в строении у реки Саван пьяный пенсионер выстрелил из неустановленного ружья в голову спящему в спальнике знакомому, затем в плечо — еще одному мужчине, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю. По версии правоохранителей, причиной конфликта стала обида на оскорбления.

Дальнейшие действия злоумышленника пресекли подоспевшие остальные рыбаки. Подозреваемый допрошен, ведется следствие.

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