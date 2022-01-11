Каспийское рыболовство меняет акценты

Специалисты подвели итоги промысла на Каспии за 2021 г.: уловы морских рыб значительно превысили освоение речных и полупроходных видов. В КаспНИРХ отмечают благоприятное состояние сырьевой базы для развития морского рыболовства.

Уловы речных и полупроходных видов рыб в Южном рыбохозяйственном районе Волжско-Каспийского бассейна составили 48,7 тыс. тонн на конец года. На первом месте, как и в большинство предшествующих лет, лещ, которого освоили 12 тыс. тонн. Затем идут карась — 7,5 тыс. тонн и сом — 6,7 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО.

Ученые отметили: в отличие от морских запасов, запасы многие популяции полупроходных и речных рыб постоянно эксплуатируются промыслом, подвергаются воздействию других факторов. По отдельным видам, например вобле, щуке, линю, запасы находятся в напряженном состоянии. Для леща, сазана, сома, судака и прочих пресноводных рыб можно констатировать удовлетворительное состояние, однако не предполагающее ресурсы для роста.

В то же время промысловые ресурсы морских рыб — обыкновенной кильки, мигрирующих сельдей, кефали, бычков — продолжали формироваться в основном под воздействием естественной убыли практически без влияния промысла.

Вылов кильки в прошедшем году составил 32,4 тыс. тонн. Это, соответственно, в 9 и 27 раз больше, чем в 2019 г. и в среднем за 2011-2018 гг. Освоение ресурса достигло 32,9% от рекомендованного вылова против 1,9 и 3,8% за предыдущие периоды.

Также добыто 1,34 тыс. тонн морских сельдей, что втрое выше уровня 2011-2018 гг., освоение повысилось до 8,8%. В уловах, как и во все годы наблюдений, доминировала долгинская сельдь — 87%, доля каспийского и большеглазого пузанков составляла соответственно 7 и 6%.

Таким образом, морских рыб в Каспийском море в 2021 г. поймано 35 тыс. тонн при освоении рекомендованного вылова на 21%, подвели итог в КаспНИИРХ. Это в 14,5 раза выше уровня 2018 г., то есть до начала развития интенсивного судового промысла. Показатели морского промысла составили более 2/3 от объемов добычи речных и полупроходных рыб в Южном рыбохозяйственном районе. Если брать только Каспийское море, без внутренних водных объектов, то здесь уловы морских рыб превысили вылов полупроходных и речных на 5 тыс. тонн.

Увеличение показателей происходило за счет наращивания добычи всех морских рыб, среди которых основу составляла обыкновенная килька. «Благоприятное состояние промысловых запасов морских рыб свидетельствует о наличии существенного промыслового ресурса, позволяющего развивать как морское, так и прибрежное рыболовство. Прогноз рыбохозяйственной науки по состоянию запасов и развитию промысла оправдался», — резюмировали специалисты.

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