Южная Корея инвестирует в оздоровление моря

В Республике Корея в интересах рыбной отрасли продолжит работать госпрограмма восстановления морских экосистем. На нее в текущем году планируется выделить 43 млн долларов.

Министерство морских дел и рыболовства страны с 2009 г. реализует различные мероприятия для улучшения состояния запасов водных биоресурсов, пишет южнокорейской портал «Хёндэ хэян». По его информации, благодаря соответствующей программе создано 26,6 тыс. га «подводных лесов», а также девять мест для размножения и жизни осьминогов, крабов и других морских обитателей.

В 2022 г. реализация программы будет продолжена. В 17 районах предполагается высадить более 2,5 тыс. га «морских лесов» и вложить средства в шесть мест для обитания и размножения морских организмов. Всего же в планах создать 20 мест для размножения и обитания девяти видов гидробионтов, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам министра морских дел и рыболовства Чо Иль Хвана, эта работа — одна из важнейших задач политики государства в области рыбного хозяйства. Кроме того, по его словам, создание «морских лесов» поможет экономике страны достичь углеродной нейтральности.

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