Генпрокурор России предложил Монголии возобновить сотрудничество по Байкалу

Глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов на встрече с монгольским коллегой поднял вопрос о возобновлении программы взаимодействия по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе Селенги и Байкала.

Встреча генерального прокурора РФ Игоря Краснова и главы Генпрокуратуры Монголии Банзрагчийна Жаргалсайхана состоялась в преддверии празднования 300-летия прокуратуры России, сообщили Fishnews в пресс-службе ГП РФ.

Игорь Краснов выступил за взаимодействие по различным направлениям. В том числе с учетом наработанного опыта руководитель ведомства предложил возобновить реализацию программы сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды в районе реки Селенги и озера Байкал.

«У Монголии с Россией 3,5 тыс. километров общей границы, протянувшейся через Алтай, Тыву, Бурятию и Забайкальский край. Несомненно, взаимодействие приграничных прокуратур должно развиваться при нашей с вами поддержке, — подчеркнул генпрокурор России. — в этой связи представляется важным продолжение деятельности российско-монгольской рабочей группы по обмену информацией об экологических правонарушениях».

Игорь Краснов высоко оценил реализацию подписанного в 2012 г. соглашения о сотрудничестве между прокуратурами двух стран, отметив, что налаженные рабочие связи на уровне руководства ведомств помогают решать сложнейшие задачи.

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