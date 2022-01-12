Озера Зауралья предложили под аквафермы

В Курганской области объявлен аукцион на три озера в качестве участков для пастбищного рыбоводства. Заявки принимаются до 9 марта.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью от 17 до 45 га расположены в Варгашинском и Петуховском районах. Стартовая цена лотов — от 13 тыс. до 36 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 17 марта в Тюмени. Победителям предложат подписать договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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