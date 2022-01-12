Продажа несуществующей кеты привела хабаровчанина в суд

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. По версии правоохранителей, злоумышленник получил более 5 млн рублей за партию мороженого лосося, которого на самом деле не имел.

Жителю краевого центра инкриминируют преступление, предусмотренного частью 6 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального УМВД России, в апреле обвиняемый зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя для оптовой продажи рыбной продукции. В мае он заключил договор поставки с представителем одной из компаний: ИП должен был отгрузить со склада мороженую кету общим весом более 21 тонны.

«Однако злоумышленник достоверно знал, что рыбной продукции не имеет, и обязательства свои исполнять не намеревался. При этом он получил от заказчика продукции деньги в полном размере. Ущерб составил порядка 5,3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

По данным правоохранителей, чтобы создать видимость деятельности, хабаровчанин заключил фиктивный договор с другим индивидуальным предпринимателем — о якобы приобретении у этого ИП необходимого товара.

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На расчетные счета предпринимателя наложен арест.

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