Таможня готова принимать претензии в электронном виде

Жалобу на действия таможенного органа в рамках ведомственного обжалования можно подать в электронном виде. Соответствующая законодательная норма вступила в силу с 1 января 2022 г.

Жаловаться на действия таможни можно как в суд, так и в вышестоящие таможенные органы, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Порядок ведомственного обжалования урегулирован главой 51 федерального закона от 3 августа 2018 г. № 289 «О таможенном регулировании в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

ФТС России рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) региональных таможенных управлений. Жалоба подается в службу через таможенный орган, решение, действие (бездействие) которого обжалуются. В отношении таможенного поста жалоба подается в таможню.

С 1 января 2022 г. жалоба может быть подана в электронном виде. Документы, прилагаемые к такой жалобе, также должны быть представлены в таможенный орган в виде электронного документа и заверены юридическим или физическим лицом соответственно усиленной квалифицированной электронной подписью или неквалифицированной электронной подписью.

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