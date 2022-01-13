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Глава Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ

Сергей Данкверт: Ограничения Китая пошли на пользу российским рыбакам

Российская сторона продолжает переговоры с Китаем по поставкам рыбы, «но с этой страной быстро вопросы не решаются», сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. При этом, по его мнению, ограничения, введенные КНР, помогли диверсифицировать экспорт.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал тему ввоза российской рыбы в Китай в интервью «Российской газете».

«Мы продолжаем вести переговоры с Китаем. Но с этой страной быстро вопросы не решаются. Да и никакой катастрофы за этот год не произошло — падение экспорта рыбы в целом в годовом выражении составило всего лишь 9%», — заявил глава ведомства.

Новые условия оказали позитивное влияние на отрасль, считает он. «Зато ограничения со стороны Китая определенно пошли на пользу российским рыбакам — как только нам закрыли КНР, мы тут же нашли варианты поставлять рыбу в традиционные страны, куда она раньше ехала через Китай. Это Германия, Франция, Испания, Норвегия, Польша. Тут же задумались о своей переработке сырья, чтобы поставлять на экспорт продукцию с высокой добавленной стоимостью», — высказался Сергей Данкверт.

«Конечно, удобно было сваливать рыбу в кучу и навалом все это сгружать в Китай. Но и цена за такую продукцию копеечная. Да и, мягко говоря, это не совсем подходящие технологии для XXI века. Тем более когда на дворе бушует коронавирус, — добавил руководитель Россельхознадзора. — Китай защищает свое население, в том числе и такими способами. Хотите возить рыбу — везите в контейнерах, которые удобно проверить. Дефицит контейнеров? Это уже ваши проблемы, так считает Китай».

Как сообщает корреспондент Fishnews, поставки рыбы в Китай за январь-октябрь 2021 г., по данным Росрыболовства, составили 304,03 тыс. тонн, что на 68% ниже показателя за аналогичный период 2020 г.

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НазадМетки: КНРкитайнорвегияросрыболовствороссельхознадзор
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