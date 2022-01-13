Аквафермерам предлагают участки на реках Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре объявлен аукцион на четыре участка под индустриальное рыбоводство. Заявки принимаются до 16 марта.

Организатор торгов — Нижнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно аукционной документации, участки площадью от 1 до 117 га расположены на реках в границах Ханты-Мансийского, Кондинского и Нижневартовского районов. Стартовая цена лотов — от 1 тыс. до 93 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 24 марта в Тюмени. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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