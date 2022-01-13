Сахалинца обвиняют в перепродаже браконьерского краба

В городе Поронайск на Сахалине полицейские выявили подпольный цех по переработке краба. Действия хозяина квалифицированы как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Нелегальная минифабрика находилась вблизи дома на улице Восточной. В цехе сотрудники полиции обнаружили 53 особи вареного краба, готового к реализации, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Подозреваемый дал признательные показания. В полиции его действия квалифицировали по части 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

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