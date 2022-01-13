Новости
Полицейские обнаружили 53 особи краба. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области

Сахалинца обвиняют в перепродаже браконьерского краба

В городе Поронайск на Сахалине полицейские выявили подпольный цех по переработке краба. Действия хозяина квалифицированы как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Нелегальная минифабрика находилась вблизи дома на улице Восточной. В цехе сотрудники полиции обнаружили 53 особи вареного краба, готового к реализации, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Подозреваемый дал признательные показания. В полиции его действия квалифицировали по части 1 статьи 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Полицейские обнаружили 53 особи краба. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
  • Цех располагался возле одного из домов в Поронайске. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
  • В цехе находилось оборудование для переработки краба. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
  • Цех располагался возле одного из домов в Поронайске. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
  • Хозяина цеха подозревают в перепродаже имущества, заведомо добытого преступным путем. Фото пресс-службы УМВД России по Сахалинской области
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: крабсахалин
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

    Руководитель холдинга DEGA

    Надежда ДЬЯКОВА

    Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Будущее — в развитии российской рыбопереработки

    Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

    Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

    Андрей ДАЛЬНОВ

    Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

    Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

    Председатель НО «Рыбный Союз»

    Александр ПАНИН

    Самый больной вопрос — падение потребления рыбы

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

    Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

    Сергей ГУДКОВ

    В борьбе с фальсификатом важна системная работа

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Вычеты для флота под инвестквоты — вопрос поддержки инвестиций

    Все материалы

    Крупным планом

    Рыбацкое судно у берегов Сахалина

    Новый год обещает непростые задачи

    Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

    Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

    Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

    От переработки лосося до перевозки краба

    Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

    Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

    События

    Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

    «Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.