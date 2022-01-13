В Якутии частным рыбоводным хозяйствам готовы доплачивать из бюджета

Минэкологии Республики Саха (Якутия) объявило о предоставлении субсидий на искусственное воспроизводство водных биоресурсов. За каждую выпущенную жизнестойкую личинку из бюджета готовы заплатить 1,5 рубля.

Согласно приказу регионального министерства, право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, занимающиеся искусственным воспроизводством ВБР.

Общий размер субсидии не может превышать 10 млн рублей. Заявки принимаются до 11 февраля, сообщает корреспондент Fishnews. Цели отбора — сохранение биоразнообразия и увеличение естественных запасов водных биоресурсов Якутии.

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