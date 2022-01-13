Зимовальную яму Кубани защитили заказником

В Краснодарском крае создали государственный природный зоологический заказник «Кавказский». Охранные меры на новой ООПТ затронут в том числе акваторию реки Кубань.

Заказник расположен на левобережье Кубани в Гулькевичском и Кавказском районах, сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации. Площадь новой особо охраняемой природной территории — 13 тыс. га.

Отмечено, что акватория реки Кубань в границах заказника играет важную роль для обитающих здесь рыб.

«В Кавказской зимовальной яме — вблизи урочища Кадушкино — зимуют сазан, лещ, европейский сом, толстолобик. Теперь на этом участке реки запретили любительское рыболовство с 15 ноября по 31 марта. Также нельзя перекрывать или изменять русло, углублять дно или засыпать его грунтом», — рассказали в пресс-службе.

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