Итоги годовой работы АтлантНИРО представят на отчетной сессии

Отчетная сессия Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии состоится 25-26 января. Будут заслушаны доклады в двух категориях: наиболее значимые научные работы и исследования молодых ученых.

Всего запланировано более 20 докладов по результатам изучения водных биоресурсов и среды их обитания в пресноводных водоемах Калининградской области, Балтийском море и его заливах, океанических районах. Ряд выступлений будет посвящен технологическим исследованиям, рассказали Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО.

По итогам сессии определят лучшие доклады. Программа размещена на сайте филиала.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews