Рыбопромышленникам Коми предлагают помочь с новым оборудованием

В Республике Коми объявили конкурс на субсидирование технического и технологического перевооружения сельхозпроизводителей. Господдержку готовы оказать в том числе хозяйствам, занимающимся аквакультурой и рыболовством.

Конкурс проводит региональное министерство сельского хозяйства и потребительского рынка. Заявиться на господдержку можно с 20 января по 18 февраля включительно, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В 2022 г. на эти цели в бюджете республики предусмотрено 65 млн рублей. Контактную информацию можно найти на сайте министерства.

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