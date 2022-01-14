WWF обеспокоен аварийным судном у «Шантарских островов»

Всемирный фонд дикой природы попросил главу Росприроднадзора Светлану Радионову организовать расследование ситуации вокруг брошенного судна «Григорий Ловцов». По данным WWF, оно дрейфует около нацпарка «Шантарские острова» и может нанести ущерб морской среде.

Текст обращения опубликован на сайте WWF России, сообщает корреспондент Fishnews. 4 января в районе острова Птичий (Охотское море) грузовое судно «Григорий Ловцов», попав в тяжелые ледовые условия, подало сигнал бедствия и запросило помощь в эвакуации экипажа. Все члены экипажа и пассажиры были эвакуированы, говорится в письме.

«Покинутое судно «Григорий Ловцов» продолжило дрейф в ледяном поле в З-СЗ направлении, передатчик сигналов АИС отключился 7 января (7-01-2022 04:57:25 UTC, 54.613N, 138.262E, курс 0, скорость 1,2 м. узлов) в непосредственной близости от национального парка «Шантарские острова», — обратили внимание экологи.

Они подчеркнули, что достоверных сведений о цели, пункте назначения рейса судна, объеме имеющегося на борту топлива в открытых источниках нет. Данные о находящемся на борту грузе и информация о полученных повреждениях «Ловцова» в открытых источниках также отсутствуют.

Всемирный фонд дикой природы обеспокоен неопределенностью информации о сложившейся ситуации и угрозой ущерба экологии из-за разрушения судна во льдах. Светлану Радионову попросили принять необходимые эффективные меры для защиты морской среды и акватории ООПТ, предварительно расследовав чрезвычайную ситуацию.

Экологи предлагают учесть информацию о грузе и топливе на борту, о наличии или отсутствии угрозы ущерба нацпарку, о мерах, принимаемых для предупреждения возможной аварийной ситуации.

«Со своей стороны Фонд продолжит проведение общественного экологического мониторинга этой ситуации и будет информировать Росприроднадзор о получаемых дополнительный сведениях», — обещали в WWF.

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