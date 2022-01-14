Мурманчане не унесли далеко краденую рыбу

В Мурманске полицейские задержали двоих мужчин, похитивших коробки с рыбной продукцией. Они попались сотрудникам ППС, пока с краденым товаром ждали такси.

«Прогуливаясь по городу, злоумышленники заметили возле производственных помещений предприятия большегрузное транспортное средство, подошли к нему, убедились в отсутствии сигнализации и вскрыли двери. Мужчины похитили несколько коробок замороженной рыбной продукции и решили сбыть их», — рассказали Fishnews в пресс-службе областного УМВД России.

Когда злоумышленники ожидали такси, чтобы на нем перевезти и спрятать краденное, их заметили патрулировавшие улицу полицейские. Сотрудники ППС узнали ранее судимых «старых знакомых», задержали и доставили в дежурную часть.

Подозреваемые в хищении во всем сознались. 31-летний мурманчанин и 43-летний житель Мурманской области ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи, отметили в пресс-службе.

Товар стоимостью около 30 тыс. рублей в полной сохранности вернули законному владельцу. В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище).

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