Индонезийская рыба «встает на крыло»

Министерство морских дел и рыболовства Индонезии намерено сохранить масштабы экспорта рыбной продукции. Сейчас эти товары республики поставляются в 171 страну.

В профильном министерстве Индонезии продолжают укреплять сотрудничество с различными учреждениями. Например, с национальной госкомпанией PT Angkasa Pura II, являющейся оператором аэропортов, отмечает информагентство Vietnam Plus.

Это взаимодействие предполагает увеличение количества прямых заказов рыбной продукции, экспортируемой самолетами, сообщает корреспондент Fishnews.

Представитель министерства Хари Марьяди заявил, что прямые горизонтальные связи позволяют снижать эксплуатационные расходы при экспорте, в том числе связанные с ухудшением качества продукции из-за длительности транспортировки.

Чиновник отметил, что потенциал производства рыбопродукции в Индонезии достиг 916 тыс. тонн на острове Суматра, 247 тыс. тонн на Калимантане и 232 тыс. тонн на острове Ява.

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