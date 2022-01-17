Узбекистан открывает двери российской рыбе

Доступ на рынок Узбекистана получили еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции, сообщили в Россельхознадзоре.

Список российских поставщиков, получивших возможность отправлять свою продукцию на узбекистанский рынок, утвердил Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства республики.

Таким образом, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в общей сложности 262 предприятия РФ имеют право поставок животноводческой продукции в Узбекистан.

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