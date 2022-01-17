Суд в Хабаровском крае разберется с делом о подмене корюшки

В Хабаровском крае завершено следствие в отношении заместителя директора рыбопромышленного предприятия. По данным правоохранительных органов, он выдавал азиатскую корюшку за малоротую. Изъято две товарные партии общей стоимостью 6,6 млн рублей.

В апреле-мае прошлого года правоохранители выявили незаконное хранение 15 тонн азиатской корюшки на одном из предприятий Николаевска-на-Амуре. Также на автодороге Иркутск — Красноярск полицейские остановили грузовик с 13 тоннами этой рыбы. Продукция хранилась и перевозилась без обязательной маркировки, подтверждающей законность производства, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Отмечено, что следствие доказало прямую связь между двумя товарными партиями. По версии правоохранителей, обвиняемый организовал производство, хранение и перевозку азиатской корюшки под видом малоротой, на которую у предприятия имелось соответствующее разрешение.

Городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении рыбопромышленника. Мужчине инкриминируют статью 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки в особо крупном размере). Дело направлено в суд.

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