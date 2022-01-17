Америка намерена бороться с «рыбным» рабством по всему миру

Администрация президента США опубликовала план по борьбе с торговлей людьми, в том числе в рыбной отрасли. Для нарушителей предусмотрена такая мера воздействия, как закрытие рынков Соединенных Штатов и других стран.

План обнародован в декабре, сообщает корреспондент Fishnews. Предусмотрено улучшение координации между американскими ведомствами, а также правоохранительными органами других стран для отслеживания и судебного преследования торговли людьми. В том числе на рыболовных судах и прибрежных рыбоперерабатывающих предприятиях.

США намерены стимулировать другие страны к внедрению запретов на импорт товаров, изготовленных с применением принудительного труда.

Представитель природоохранной неправительственной организации «Океана» (Oceana) Бет Лоуэлл дала комментарий отраслевому порталу Seafood Source. Она считает, что США совместно с Евросоюзом, где действуют аналогичные требования к импорту рыбопродукции, способны повлиять на ситуацию в рыбном хозяйстве по всему миру. Ведь совокупный объем закупок рыбы и морепродуктов Америкой и ЕС составляет 50% от общемирового, подчеркнула Бет Лоуэлл.

Представитель «Океаны» отметила, что закрытие рынков для продукции ННН-промысла приведет к изменению ситуации в отрасли, так как рыбакам будет важно доказать законность уловов. Бет Лоуэлл также выразила обеспокоенность — будут ли эффективны предпринимаемые меры, если такой крупный импортер рыбы морепродуктов, как Китай, не предпримет собственных усилий в этой сфере.

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