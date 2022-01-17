Военные помогут проверить экологию южных морей

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН отправились исследовать воды Средиземноморского бассейна на загрязнение чернобыльскими радионуклидами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами. В рейс вышел спасатель «Эпрон» Черноморского флота.

Участники экспедиции — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Олег Миронов и младший научный сотрудник Илья Сидоров. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, исследования стали возможны благодаря взаимодействию Севастопольского отделения Русского географического общества и Черноморского флота.

Специалисты будут изучать современное состояние поверхностных вод и взвешенного вещества Черного, Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, проливов Босфор и Дарданеллы.

«Мы рассчитываем возродить добрую традицию обеспечения работы ученых на военных судах Черноморского флота, — отметила заместитель директора по научной работе Екатерина Скуратовская. — Благодаря слаженной работе военных специалистов, руководства Севастопольского отделения РГО мы, гидробиологи, сможем получить для нас очень актуальные данные по современному экологическому состоянию водоемов Средиземноморского бассейна. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, к сожалению, наши ученые не могут присутствовать на НИС «Профессор Водяницкий» в Средиземном море. А это одно из стратегически значимых морей в наших исследованиях».

Первые результаты исследований как минимум сравнительные концентрации взвешенного вещества в водах Черного, Мраморного, Эгейского и Средиземного морей планируется получить уже в ходе морской экспедиции. Однако большая часть научных выводов будет сделана в дальнейшем по итогам лабораторных анализов. Предварительно ученые проведут в экспедиции порядка 40 суток.

«Ученые Севастополя получили возможность, впервые за много лет попасть в Средиземное море. Поход на спасательном судне «Эпрон» дал старт целой серии совместных научно-исследовательских мероприятий, запланированных в 2022 году», — прокомментировал председатель Севастопольского отделения РГО Владимир Воробьев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews