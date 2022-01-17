Новости
В рейс вышел спасатель «Эпрон» Черноморского флота. Фото пресс-службы Севастопольского отделения РГО

Военные помогут проверить экологию южных морей

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН отправились исследовать воды Средиземноморского бассейна на загрязнение чернобыльскими радионуклидами, тяжелыми металлами и нефтепродуктами. В рейс вышел спасатель «Эпрон» Черноморского флота.

Участники экспедиции — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Олег Миронов и младший научный сотрудник Илья Сидоров. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ИнБЮМ, исследования стали возможны благодаря взаимодействию Севастопольского отделения Русского географического общества и Черноморского флота.

Специалисты будут изучать современное состояние поверхностных вод и взвешенного вещества Черного, Мраморного, Эгейского, Средиземного морей, проливов Босфор и Дарданеллы.

«Мы рассчитываем возродить добрую традицию обеспечения работы ученых на военных судах Черноморского флота, — отметила заместитель директора по научной работе Екатерина Скуратовская. — Благодаря слаженной работе военных специалистов, руководства Севастопольского отделения РГО мы, гидробиологи, сможем получить для нас очень актуальные данные по современному экологическому состоянию водоемов Средиземноморского бассейна. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, к сожалению, наши ученые не могут присутствовать на НИС «Профессор Водяницкий» в Средиземном море. А это одно из стратегически значимых морей в наших исследованиях».

Первые результаты исследований как минимум сравнительные концентрации взвешенного вещества в водах Черного, Мраморного, Эгейского и Средиземного морей планируется получить уже в ходе морской экспедиции. Однако большая часть научных выводов будет сделана в дальнейшем по итогам лабораторных анализов. Предварительно ученые проведут в экспедиции порядка 40 суток.

«Ученые Севастополя получили возможность, впервые за много лет попасть в Средиземное море. Поход на спасательном судне «Эпрон» дал старт целой серии совместных научно-исследовательских мероприятий, запланированных в 2022 году», — прокомментировал председатель Севастопольского отделения РГО Владимир Воробьев.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • В рейс вышел спасатель «Эпрон» Черноморского флота. Фото пресс-службы Севастопольского отделения РГО
  • Участники экспедиции — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИнБЮМ Олег МИРОНОВ и младший научный сотрудник Илья СИДОРОВ. Фото пресс-службы Севастопольского отделения РГО
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель холдинга DEGA Надежда ДЬЯКОВА

    Руководитель холдинга DEGA

    Надежда ДЬЯКОВА

    Инвесторам нужны жизнеспособные проекты

    Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

    Президент Ассоциации добытчиков минтая

    Алексей БУГЛАК

    Будущее — в развитии российской рыбопереработки

    Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей ДАЛЬНОВ

    Руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка

    Андрей ДАЛЬНОВ

    Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

    Председатель НО «Рыбный Союз» Александр ПАНИН

    Председатель НО «Рыбный Союз»

    Александр ПАНИН

    Самый больной вопрос — падение потребления рыбы

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель председателя НО «Рыбный Союз» Сергей ГУДКОВ

    Заместитель председателя НО «Рыбный Союз»

    Сергей ГУДКОВ

    В борьбе с фальсификатом важна системная работа

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ

    Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Алексей ОСИНЦЕВ

    Вычеты для флота под инвестквоты — вопрос поддержки инвестиций

    Все материалы

    Крупным планом

    Рыбацкое судно у берегов Сахалина

    Новый год обещает непростые задачи

    Fishnews опросил экспертов: нужно ли ограничить сроки использования рыбопромысловых судов

    Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

    Новый завод для компании «Колхоз Октябрь» без нареканий отработал на первой лососевой путине

    От переработки лосося до перевозки краба

    Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

    Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

    События

    Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    Жизнь в эпоху перемен: Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области обсудила итоги за год

    В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

    «Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.