Камчатские рыбоводы готовят мальков к весенним выпускам

На Малкинском лососевом рыбоводном заводе приступили к завершающей стадии подращивания малька. Весной ЛРЗ планирует выпустить в реки более миллиона маленьких чавыч и столько же нерок.

В январе малек чавычи на Малкинском заводе встал на плав, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала Главрыбвода. Сейчас сотрудники ЛРЗ переносят подросшую молодь из лотковых в выростные бассейны, где лососи будут расти и набираться сил перед выпуском в естественную среду обитания.

Пока вес малышей всего 0,6 г. Однако к маю они, предположительно, будут весить уже более 7 г. Быстрый рост достигается за счет увеличения температуры воды от 7 до 10 градусов (завод использует при подращивании молоди лосося тепло геотермальной воды) и хорошего кормления.

Рыбоводы рассчитывают, что сильная молодь сможет без особого труда уйти через пресную воду в морскую.

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