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Крымский рыбопитомник выпускает рыб для мелиорации водохранилищ. Фото пресс-службы минсельхоза республики

Рыбы-мелиораторы помогают решать водные проблемы Крыма

В водохранилища Республики Крым за три года для мелиорации выпустили 3,2 млн рыб. Таким способом на полуострове борются с негативными последствиями перекрытия Северо-Крымского канала.

В регионе есть 22 крупных водохранилища общим объемом более 334 млн кубометров, сообщили Fishnews в пресс-службе минсельхоза республики. Вселение в эти водоемы мелиоративных стад растительноядных рыб и карпа позволяет поддерживать качество воды на уровне санитарных норм. Например, белый толстолобик поедает фитопланктон, наращивающий массу в результате сельхозпроизводства и другой человеческой деятельности.

Выпуски рыбы проводит бюджетное учреждение «Крымский рыбопитомник». Это единственное в России предприятие такого профиля, находящееся в собственности региона. Питомник создавался специально для мелиорации, направленной на поддержание качества воды. Его работа заметно снижает расходы на водоочистку.

Ранее пруды предприятия наполнялись из Северо-Крымского канала. После его перекрытия были проведены мероприятия, позволившие питомнику возобновить профильную деятельность. В дальнейшем планируется не только увеличивать мелиоративные стада, но и поставлять рыбопосадочный материал на аквафермы Дагестана. Для этого в 2022 г. предполагают начать проектные работы по созданию инкубационного цеха.

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