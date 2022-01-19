У бразильского побережья собираются создать мариферму-гиганта

В Бразилии может появиться морская акваферма площадью 64,2 тыс. га — по данным зарубежных СМИ, крупнейшая в мире. У побережья штата Баия планируют в автоматизированных садках выращивать амберджека (лакедру).

Лицензию на создание марифермы бразильское правительство выдало офшорной компании Forever Oceans, пишет портал IntraFish. По его информации, соглашение заключено на 20 лет.

Планируется, что мальков будут выращивать из икринок на рыбоводном заводе в Ильеусе, а затем пересаживать в садки в 10 милях от берега, сообщает корреспондент Fishnews.

Первоначально предполагается построить 24 садка. Ожидается, что предприятие создаст до 500 новых рабочих мест в течение следующих восьми лет.

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