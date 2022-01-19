Хабаровским КМНС рыбу будет распределять профильный комитет

В Хабаровском крае полномочия по предоставлению коренным народам водных биоресурсов для традиционного лова передали региональному комитету рыбного хозяйства.

С 13 января ответственным органом за предоставление водных биоресурсов в пользование для традиционного лова КМНС стал комитет рыбного хозяйства правительства края. Об этом Fishnews сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Согласно действующему законодательству комитет уполномочен распределять водные биоресурсы (кроме анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) во внутренних водах России, за исключением внутренних морских вод.

В министерстве обратили внимание, что заявки на 2023 г. принимаются до 1 сентября 2022 г. по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 19, каб. 728. Справки по телефону: (4212) 31 52 42.

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