Рыбный экспорт подошел к концу года с минусом по объемам

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту и импорту свежей и мороженой рыбы с января по ноябрь. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. объемы поставок за рубеж просели более чем на 15%.

Экспорт

За 11 месяцев российские предприятия отправили за границу 1,344 млн тонн свежей и мороженой рыбы (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0302-0304), приводит цифры ФТС. Стоимостный объем экспорта составил 2,63 млрд долларов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. объемы рыбных поставок за рубеж снизились на 15,4%. А вот их стоимость, напротив, немного возросла — на 0,8%.

При этом таможня отметила, что в общие итоги рыбного экспорта включена продукция, не подлежащая доставке для таможенного оформления на территории России.

Импорт

С января по ноябрь страна импортировала 383 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы на 1,176 млрд долларов. Зафиксированы прибавки и по весу, и по стоимости — 10,6% и 17,5% к уровню предыдущего года соответственно.

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