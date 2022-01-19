Росрыболовство проводит онлайн-торги на РВУ в Белом море

Рыбоводный участок в Белом море у берегов Мурманской области выставлен на электронный аукцион. Заявки принимаются до 17 февраля.

Организатор торгов — Федеральное агентство по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок под номером МОБлМ-1 предлагается по стартовой цене 734 тыс. рублей. Площадь участка — 106 га, он расположен вблизи города Кандалакша.

Торги на электронной площадке «РТС-тендер» назначены на 25 февраля. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях обособленного водопользования. Предусматривается осуществление как индустриальной, так и пастбищной аквакультуры.

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