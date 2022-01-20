Рыбные квоты Таймыра поделят на торгах

В Красноярском крае на аукцион выставили 26 долей квот вылова пеляди, сига, чира и гольцов для промышленного лова в озерах Таймырского Долгано-Ненецкого района. Заявки принимаются до 21 февраля.

Торги организует Енисейское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, в озерах бассейна Енися предлагаются четыре доли квоты пеляди, семь — сига и пять — чира. В озерах бассейна реки Пясина — три доли квоты сига, четыре — чира и три — гольцов.

Аукцион предполагается провести 11 марта в Дудинке. Стартовые цены — в диапазоне от 550 рублей до 23,5 тыс. рублей. Квоты предоставляются на 15 лет.

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