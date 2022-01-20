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Куйбышевское водохранилище в районе Тольятти. Фото ShinePhantom («Википедия»). Файл доступен по лицензии Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Росводресурсы готовятся к весеннему половодью на Волге и Каме

С декабря на водохранилищах Волжско-Камского каскада приток превышает норму. По прогнозам, в первом квартале этот тренд сохранится. В Росводресурсах обещают учесть интересы рыбного хозяйства при планировании режимов работы гидроузлов.

Режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на ближайший месяц обсудила межведомственная рабочая группа. Заседание провел начальник управления регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Дмитрий Савостицкий.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства, с декабря на Волжско-Камском каскаде отмечается приток выше нормы. По прогнозам Росгидромета, в январе поступит 113% от нормы, а в целом в первом квартале — 111%. Предполагается, что интенсивнее остальных наполнятся Иваньковское, Рыбинское и Куйбышевское водохранилища.

«У нас в запасе есть около двух месяцев, чтобы подготовиться к весеннему половодью. К началу апреля мы должны подойти с оптимальной емкостью для приема большой воды, при этом, не забывая о потребностях энергетики, рыбного хозяйства и навигации. Сейчас опасений, что сработка пойдет не по плану, нет», — отметил Дмитрий Савостицкий.

Осенью 2021 г. на Волжско-Камском каскаде отмечалась низкая водность. Суммарный приток в водохранилища в третьем квартале составил 72% нормы. Самая напряженная ситуация складывалась на Нижней Волге. Сейчас уровень Куйбышевского водохранилища составляет 49,81 м, при значении нормального подпорного уровня — 53 м и уровне мертвого объема — 45,5 м, привели данные в федеральном агентстве.

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