Рыболовству на Западном бассейне приготовили новые поправки

Минсельхоз разработал изменения в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна. Публичное обсуждение проекта продлится до 8 февраля.

Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru. Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2028 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагаемые изменения касаются опознавательных знаков на орудиях лова, перевозки через районы добычи уловов из других районов, размера и шага ячеи, мест и сроков промысла ряда объектов, размера прилова, способов любительской рыбалки.

Западный рыбохозяйственный бассейн включает Балтийское море и Ладожское озеро с бассейнами впадающих в них рек и все водные объекты рыбохозяйственного значения Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и Санкт-Петербурга. Исключения — пруды и обводненные карьеры, находящиеся в региональной, муниципальной и частной собственности.

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