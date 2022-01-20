Российские и норвежские ученые оценят рыбные ресурсы Баренцева моря

В Баренцевом море начались международные исследования с участием российского НИС «Вильнюс». Специалисты соберут данные о рыбных запасах, безопасности объектов промысла и экологическом состоянии среды их обитания.

В зимнем этапе ежегодной многовидовой тралово-акустической съемки по оценке запасов донных рыб Баренцева моря с российской стороны принимает участие научно-исследовательское судно «Вильнюс». 18 января оно вышло в рейс с научной группой Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на борту. НИС выполнит исследования в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России, а также в открытой части моря.

С норвежской стороны в экспедиции участвуют научные суда Института морских исследований в Бергене Helmer Hanssen и Johan Hjort. Они охватят экономическую зону Норвегии и район архипелага Шпицберген.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Полярного филиала, в ходе съемки ученые определят тепловое состояние моря и соберут материалы к оценке запасов донных и пелагических видов промысловых рыб, водных беспозвоночных, млекопитающих и птиц. Кроме того, участники экспедиции исследуют степень заражения морских животных паразитами, потенциально опасными для человека, проанализируют, как часто у рыб и беспозвоночных встречаются болезни и патологии, а также соберут пробы для изучения загрязнения промысловых гидробионтов и среды их обитания.

Экспедиция завершится в конце февраля — начале марта. Материалы, полученные во время съемки, будут использованы для оценки запасов и прогнозирования будущего допустимого изъятия промысловых рыб и беспозвоночных.

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