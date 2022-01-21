«Аргус» сможет предупреждать о прибытии груза

Теперь при поставках продукции животного происхождения есть возможность подать предварительное электронное уведомление о прибытии в пункт пропуска, сообщили в Россельхознадзоре. Это должно ускорить оформление.

Функция подачи предварительных уведомлений о прибытии груза в пункт пропуска на границе обеспечена в подсистеме «Аргус.ХС».

Созданные хозяйствующим субъектом уведомления будут доступны сотрудникам пограничного пункта пропуска, через который планируется ввоз груза, и территориального управления Россельхознадзора.

После их рассмотрения будет формироваться предварительное решение, которое может быть изменено, если в момент пересечения границы будут иметься эпизоотические ограничения в отношении этой продукции из страны-экспортера, выявления несоответствия груза заявленному и другие нарушения.

Чем ближе к дате фактического ввоза груза подается уведомление, тем точнее будет предварительное решение, рассказали Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства. Благодаря интеграции информационных систем Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы результат рассмотренного уведомления будет указан в сервисе «Предварительное информирование на автомобильном и железнодорожном виде транспорта» личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности ФТС.

Новая функция позволит планировать объем работ и предварительной подготовки к контрольным мероприятиям. Грузы, по которым поступили уведомления, будут досматриваться в приоритетном порядке.

С более подробной информацией и инструкцией по созданию предварительных уведомлений можно ознакомиться в справочной системе Россельхознадзора.

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