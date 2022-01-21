Исследования Берингова моря вышли на новый уровень

На ученом совете Тихоокеанского филиала ВНИРО представили монографию «Трофодинамика гидробионтов в Беринговом море». Это новый этап в познании структуры и функционирования морских экосистем Дальнего Востока, отметили в ТИНРО.

Авторы работы — главный научный сотрудник филиала Константин Горбатенко и заместитель руководителя ТИНРО Игорь Мельников. Для создания модели трофодинамики была собрана и проанализирована информация за более чем 40-летний период наблюдений по составу, структуре, биомассе и межгодовой динамики донного и пелагического сообществ, оценена годовая потребность в корме зоопланктона и нектона.

«Путем анализа энергетических показателей — калорийности и органического углерода — рассчитано количество энергии в каждом из трофических уровней, — рассказал Константин Горбатенко. — Для западной части Берингова моря оценки таким методом были сделаны впервые, да и в целом такие работы по всей трофической цепи на большой акватории уникальны для мировой науки».

Для сравнения изменений трофических связей взяли контрастные периоды (1980-е и начало 2000-х гг.), сильно отличающиеся по обилию кормовой базы, нектона и условиям окружающей среды, сообщили Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

По словам авторов, смоделированные сценарии динамики трофодинамических связей в Беринговом море показали значительную сбалансированность его экосистемы. Кормовая база достаточна для потенциального роста нектона как в современный период, так и в ближайшей перспективе. Численность гидробионтов в большей степени определяется условиями воспроизводства и выживаемостью в критические периоды (переход на активное питание личинок, условия зимовки для молоди первых лет жизни), а не ограничением кормовой базы.

В целом проведенные исследования позволили приблизиться к определению экологической емкости Берингова моря и внести определенный вклад в разработку мероприятий по рациональному использованию биоресурсов. Продукционные характеристики сообществ подтверждают высокий уровень рыбопромысловой продуктивности моря, отметили в ТИНРО.

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